KIRIKHANSPOR 1 - K.ERCİYESSPOR 1

Kırıkhanspor 1 - K.Erciyesspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Kırıkhanspor ile K.Erciyesspor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Hüseyin Akmaz, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal, Serkan Çelik (62' Ahmet Karaman), Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir (56' Mertcan Dursun), Mustafa Sevim, Hasan Demir, Semih Durmuş
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Haberleri İstatistikleri
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Turgay Aydoğan, Yusuf Yücel, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Batu Han Hidayetoğlu (43' Ömer Faruk Kılıç), Batuhan Taştan (46' Selim Başev), Göktuğ Berathan Şeker (79' Emre Tunahan Gürbüz)
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Ömer Faruk Gültekin
Goller: DK 9: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 59: Göktuğ Berathan Şeker (K.Erciyesspor)
Sarı Kartlar: DK 6: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 70: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 72: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 74: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 76: Yusuf Yücel (K.Erciyesspor)
Kırmızı Kartlar: DK 71: Hüseyin Akmaz (Kırıkhanspor), DK 71: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 83: Yusuf Yücel (K.Erciyesspor)
Fikstürü - Puan Durumu