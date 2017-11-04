Kırıkhanspor 1 - K.Erciyesspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRIKHANSPOR 1 - K.ERCİYESSPOR 1

Kırıkhanspor 1 - K.Erciyesspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Kırıkhanspor ile K.Erciyesspor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

315 Okunma

Kırıkhanspor 1 - K.Erciyesspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Kırıkhanspor ile K.Erciyesspor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Hüseyin Akmaz, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal, Serkan Çelik (62' Ahmet Karaman), Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir (56' Mertcan Dursun), Mustafa Sevim, Hasan Demir, Semih Durmuş

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Turgay Aydoğan, Yusuf Yücel, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Batu Han Hidayetoğlu (43' Ömer Faruk Kılıç), Batuhan Taştan (46' Selim Başev), Göktuğ Berathan Şeker (79' Emre Tunahan Gürbüz)

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Ömer Faruk Gültekin

Goller: DK 9: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 59: Göktuğ Berathan Şeker (K.Erciyesspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 70: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 72: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 74: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 76: Yusuf Yücel (K.Erciyesspor)

Kırmızı Kartlar: DK 71: Hüseyin Akmaz (Kırıkhanspor), DK 71: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 83: Yusuf Yücel (K.Erciyesspor)

﻿

İşte Kırıkhanspor - K.Erciyesspor maçında ilk 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Ankara Demirspor 2 - Kırıkhanspor 1
Ankara Demirspor - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...
K.Erciyesspor 1 - 1461 Trabzon 3
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿