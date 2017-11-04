Pendikspor 1 - Gümüşhanespor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

PENDİKSPOR 1 - GÜMÜŞHANESPOR 0

Pendikspor 1 - Gümüşhanespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

507 Okunma

Pendikspor 1 - Gümüşhanespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek (90' Zeki Korkmaz), Mustafa Öztürk, Azad Filiz (89' Erdem Koçal), Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu, Emre Okur (74' Onur Karakabak), Mehmet Alaeddinoğlu

Teknik Direktör: Serhat Güller

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu (46' Fırat Arıkan), Taner Koç (55' Berk İsmail Ünsal), Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Dilaver Güçlü, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Tita (78' Onur Okan), Ersel Aslıyüksek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Selim Özen, Tamer Okuldaş, Ferhat Dalgıç, Bayram Başkan

Gol: DK 87: Mustafa Öztürk (Pendikspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 54: Emre Okur (Pendikspor), DK 66: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 82: Ersel Aslıyüksek (Gümüşhanespor), DK 88: Erol Yükseker (Pendikspor)

﻿

Pendikspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Kaplan: ''Türk futbolunun geleceği''
Hacettepe, Bayburt'ta galibiyeti kaçırdı!
Gümüşhanespor - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿