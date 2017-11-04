PENDİKSPOR 1 - GÜMÜŞHANESPOR 0

Pendikspor 1 - Gümüşhanespor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek (90' Zeki Korkmaz), Mustafa Öztürk, Azad Filiz (89' Erdem Koçal), Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu, Emre Okur (74' Onur Karakabak), Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu (46' Fırat Arıkan), Taner Koç (55' Berk İsmail Ünsal), Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Dilaver Güçlü, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Tita (78' Onur Okan), Ersel Aslıyüksek
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Hakem: Selim Özen, Tamer Okuldaş, Ferhat Dalgıç, Bayram Başkan
Gol: DK 87: Mustafa Öztürk (Pendikspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 54: Emre Okur (Pendikspor), DK 66: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 82: Ersel Aslıyüksek (Gümüşhanespor), DK 88: Erol Yükseker (Pendikspor)
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