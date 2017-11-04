Sancaktepe Bel. 1 - Amed Sportif 1
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SANCAKTEPE BEL. 1 - AMED SPORTİF 1

Sancaktepe Bel. 1 - Amed Sportif 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Sancaktepe Bel. ile Amed Sportif Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sancaktepe Bel. 1 - Amed Sportif 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Sancaktepe Bel. ile Amed Sportif Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Feyyaz Alış, Bahadır Erol, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin (64' Hamza Küçükköylü), Alaattin Hamza Ok (76' İrfan Akgün), Selim Kayacı (88' Serhat Koruk), İlker Avşar, Caner Solmaz

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Abdullah Topkara (90' Mahsum İnanç), Mazlum Demir, Şahin Şafakoğlu, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Ilter Ayyıldız (78' Selçuk Kaban), Okan Dernek, Timur Kosovalı (23' Murat Yılmaz)

Teknik Direktör:

Hakem: Hasan Avcı, Kürşathan Akın, Ersin Erbay, Hasan Kaçar

Goller: DK 42: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 53: Murat Yılmaz (Amed Sportif)

Sarı Kartlar: DK 37: Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif), DK 45: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.), DK 45: Mansur Çalar (Amed Sportif), DK 47: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 56: Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Bel.), DK 80: Mazlum Demir (Amed Sportif), DK 81: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.)

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