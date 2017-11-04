BUGSAŞSPOR'UN YILDIRAY KOÇAL'I VAR!

Bugsaş Spor 1 - K.Maraşspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Bugsaş Spor ile K.Maraşspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 1-0 kazandı.
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Kerem Şeras, Arif Şahin (46' İskender Alın), Erkan Taşkıran, Sertaç Çam (66' Mustafa Çeçenoğlu), Harun Aydın, Eyüp Geyik (21' Turgut Özdemir), Ömer Bozan, Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarcı, Aytürk Halil Hocaoğlu, Yusuf Emre Kasal (90' Timur Bayram Özgöz), Ethem Ercan Pülgir, Ramazan Kahya, Timuçin Aşçıgil, Barış Çiçek, Kemal Akbaba, Serbay Yağız (46' Devrim Taşkaya), Erkan Bükülmez (43' Eser Akbaş)
Teknik Direktör: Ejder Orak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Serkan Gülçer, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Şükrü Közcü
Gol: DK 87: Yıldıray Koçal (Bugsaş Spor)
Bilgileri - İstatistikleri
Sarı Kartlar: DK 20: Erkan Bükülmez (K.Maraşspor), DK 67: Evren Kilarcı (K.Maraşspor), DK 72: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 83: Timuçin Aşçıgil (K.Maraşspor), DK 88: Ramazan Kahya (K.Maraşspor)
Fikstürü - Puan Durumu