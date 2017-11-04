KOCAELİSPOR 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Kocaelispor 1 - Elaziz Belediyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Kocaelispor ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt (46' Özgür Sürekçi), Fatih Adıgüzel, Hamza Mutlu, Burak Süleyman (46' Burak Özbakır), Mert Yavuz, Ali Keten, Sefa Narin, Gökdeniz Bayrakdar (85' Onur Kandöken)
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya (72' Adnan Kızılgöz), İsmail Türkaslan, Furkan Camcı, Abdullah Temircan, Fahri Genç (89' Muhammed Akyıldız), Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın, Muhammet Ali Aydın (90' Emre Usta), Volkan Serim
Teknik Direktör: Alaettin Tutaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Esen, Adem Şahin, Rahmi Fatih Ant
Goller: DK 27: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), DK 40: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 16: Fahri Genç (Elaziz Belediyespor), DK 23: Çağlayan Alpsatan (Elaziz Belediyespor), DK 42: Hamza Mutlu (Kocaelispor), DK 45: Ali Keten (Kocaelispor), DK 62: Burak Özbakır (Kocaelispor)
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