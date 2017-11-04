ANKARA DEMİRSPOR, BURSA'DAN ŞEN DÖNDÜ

Yeşil Bursa 1 - Ankara Demirspor 3
TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Yeşil Bursa ile Ankara Demirspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 3-1 kazandı.
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Metehan Çakal, Kadir Turhan, Furkan Emre Ünver, Ekrem Çalışanlar (46' Mustafa Emre Can), Bekir Ozan Has (55' Fatih Çakır), Ömer Gür, Ömer Çoban, Berat Jonathan Ustabaşı (20' Samet Taş), Ogün Bayrak, Ozan Karabacak
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Burak Sürmeli, Burak Öksüz, Sebahattin Usta (86' Çınar Tarhan), Güney Tutcuoğlu (88' Celal Çırpanlı), Bilal Özhan, Umut Aslan, Hasan Kaya (66' Barış Gök), Hasan Ahmet Sarı
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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Hakem: Mehmet Türkmen, Ozan Bekar, Berkay Salman, Kutluhan Taşcı
Goller: DK 17: Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), DK 25: Burak Öksüz (Ankara Demirspor), DK 65: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 69: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Umut Aslan (Ankara Demirspor), DK 68: Volkan Tercan (Yeşil Bursa), DK 70: Adem Sağlam (Ankara Demirspor)
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