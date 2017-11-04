YENİ MAMAK'IN HEDEFİ: BİR ÜST LİG

Yeni Mamak Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Mamak bugün evinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek

Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki (TB2L) Ankara temsilcisi Yeni Mamak Basketbol Takımı bugün evinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. Yeni Mamak Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen," Önümüzde Mersin maçı bulunmakta, onlarında hedefi bir üst lige çıkmak, kaliteli ve bütçeli bir takım. Sahaavantajımız olduğu için keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Basketbol kalitesi yüksek seviyede olacak. Umarım galip geliriz. Çok çalıştık ve buna inandık. Teknik olarak da maça iyi hazırlandık" diye konuştu.



İSTEDİĞİMİZ TAKIMI KURDUK

Murat Dikmen "Mamak Belediyesi, basketbolun içinde yaklaşık 3 senedir sponsor olarak yer almakta. Bu sene itibariyle kendi organizasyonunu kurmaya karar verdi.Bundan dolayı DSİ ile yol ayrımına girdiler. Bu sene TB2L'de yer almaktayız. Hedefimiz bu ligi başarılı bir şekilde bitirip bir üst lige terfi etmek. Asıl hedefimiz ise bu terfiyi şampiyonlukla süsleyerek bir üst lige çıkmayı hedeflemek. Bu hedef için çok tecrübelioyuncularla ve ciddi bütçelerle bu takımı kurduk. Transfer sürecinde hemen hemen istediğimiz bütün transferleri yaptık ve birinci pozisyonda yer alan oyuncuları aldık, dolayısıyla istediğimiz takımı kurduk"dedi. "Oyuncu profilimiz çoğunlukla bir üst ligde yer almış oyunculardan oluşmakta" diyen Murat Dikmen, bu lig için kaliteli bir yapıya sahip olduklarını vurguladı.