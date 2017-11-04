Yeni Altındağ, Yomraspor'u rahat geçti
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YENİ ALTINDAĞ, YOMRASPOR'U RAHAT GEÇTİ

Yeni Altındağ, Yomraspor'u rahat geçti

TFF 3.Lig 1.Grup 11. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Yomraspor, Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-0 kazandı.

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Y.Altındağ Bel. 3 - Yomraspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 11. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Yomraspor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-0 kazandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (68' Hüseyin Korkmaz), Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (88' Barış Bozal), Salih Yurt, Emrah Sürücü (89' Fatih Özaydın), İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Celal Genç

Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Mehmetcan Köse, Hamit Bayraktar, Ertan Çolak (58' Enes Çavuş), Alaattin Tosun, Mustafa Soytaş, Münür Satılmış (46' Feyzullah Şahin Güneş), Hüseyin Sürmeneli, Ali Özgür Basa (77' Mert Sağlam), Yasin Reis

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Serkan Önsal, Erhan Gündüz, Çağlar Öztürk, Levent Gümüşdere

Goller: DK 5: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 72: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 86: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 26: Emrah Sürücü (Y.Altındağ Bel.), DK 39: Recep Yaşar (Y.Altındağ Bel.)
 

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