YENİ ALTINDAĞ, YOMRASPOR'U RAHAT GEÇTİ

Y.Altındağ Bel. 3 - Yomraspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 11. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Yomraspor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-0 kazandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (68' Hüseyin Korkmaz), Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (88' Barış Bozal), Salih Yurt, Emrah Sürücü (89' Fatih Özaydın), İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Celal Genç
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Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Mehmetcan Köse, Hamit Bayraktar, Ertan Çolak (58' Enes Çavuş), Alaattin Tosun, Mustafa Soytaş, Münür Satılmış (46' Feyzullah Şahin Güneş), Hüseyin Sürmeneli, Ali Özgür Basa (77' Mert Sağlam), Yasin Reis
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Hakem: Serkan Önsal, Erhan Gündüz, Çağlar Öztürk, Levent Gümüşdere
Goller: DK 5: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 72: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 86: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.)
Sarı Kartlar: DK 26: Emrah Sürücü (Y.Altındağ Bel.), DK 39: Recep Yaşar (Y.Altındağ Bel.)
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