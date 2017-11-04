KASIMPAŞA - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Kasımpaşa - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Samet Çavuş, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım