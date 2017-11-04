KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım