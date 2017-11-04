Kayserispor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat

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