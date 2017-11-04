Kocaelispor - Elaziz Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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KOCAELİSPOR - ELAZİZ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kocaelispor - Elaziz Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Kocaelispor ile Elaziz Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaelispor - Elaziz Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Kocaelispor ile Elaziz Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Fahri Genç, Abdullah Temircan, Muhammet Ali Aydın, Nihat Apaydın, Doğancan Akkaya, Furkan Camcı, İsmail Türkaslan, Volkan Çekiç, Çağlayan Alpsatan, Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Esen, Adem Şahin, Rahmi Fatih Ant

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