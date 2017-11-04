BUGSAŞ SPOR - K.MARAŞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bugsaş Spor - K.Maraşspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bugsaş Spor - K.Maraşspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Arif Şahin, Mahmut Boz, Harun Aydın, Sertaç Çam, Cenk Kaplan, Ömer Bozan, Erkan Taşkıran, Kerem Şeras, Yıldıray Koçal, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
K.Maraşspor: Evren Kilarci, Yusuf Emre Kasal, Serbay Yağız, Ramazan Kahya, Kemal Akbaba, Aytürk Halil Hocaoğlu, Özkan Karabulut, Timuçin Aşcıgil, Barış Çiçek, Erkan Bükülmez, Ethem Ercan Pülgir
Teknik Direktör: Ejder Orak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Serkan Gülçer, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Şükrü Közcü
Maç Detayları - Canlı Anlatım