İŞTE SANCAKTEPE BEL. - AMED SPORTİF MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Avcı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Maltepe Hasan Polat
Sancaktepe Bel.: Feyyaz Alış, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Melık Derın, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Okan Dernek, Cumhur Yılmaztürk, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, İlter Ayyıldız, Abdullah Topkara, Mansur Çalar, Mazlum Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Avcı, Kürşathan Akın, Ersin Erbay, Hasan Kaçar
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