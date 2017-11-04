İşte Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında ilk 11'ler
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İŞTE SANCAKTEPE BEL. - AMED SPORTİF MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Sancaktepe Bel. ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Amed Sportif maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Avcı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Sancaktepe Bel.: Feyyaz Alış, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Melık Derın, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Okan Dernek, Cumhur Yılmaztürk, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, İlter Ayyıldız, Abdullah Topkara, Mansur Çalar, Mazlum Demir

Teknik Direktör:

Hakem: Hasan Avcı, Kürşathan Akın, Ersin Erbay, Hasan Kaçar

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