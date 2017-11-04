EYÜPSPOR - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Doğukan Bad, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Ahmet Devret, İsmail Ayaz, Erkan Yetişmiş, Yüksel Kayaalp, Naci Bayraktaroğlu, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mithat Yaşar, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Hakem: Sinan Dereci, Sedat Yavanoğlu, Cemil Tunç, Muhammetali Metoğlu
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