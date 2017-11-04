Eyüpspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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EYÜPSPOR - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eyüpspor - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Doğukan Bad, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Ahmet Devret, İsmail Ayaz, Erkan Yetişmiş, Yüksel Kayaalp, Naci Bayraktaroğlu, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mithat Yaşar, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Sinan Dereci, Sedat Yavanoğlu, Cemil Tunç, Muhammetali Metoğlu

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