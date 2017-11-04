Y.Altındağ Bel. - Yomraspor maç kadroları belli oldu...
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Y.ALTINDAĞ BEL. - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Altındağ Bel. - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 11. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Y.Altındağ Bel. - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 11. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Önsal yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Cebeci İnönü

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Recep Yaşar, Salih Yurt, Burhanettin Çakırefe, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Celal Genç

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Ertan Çolak, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Serkan Önsal, Erhan Gündüz, Çağlar Öztürk, Levent Gümüşdere

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