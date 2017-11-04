İŞTE YEŞİL BURSA - ANKARA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yeşil Bursa - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Yeşil Bursa - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 11. Haftasında Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Ömer Çoban, Bekir Ozan Has, Berat Jonathan Ustabaşı, Metehan Çakal, Kadir Turhan, Ozan Karabacak, Furkan Emre Ünver, Ogün Bayrak, Ömer Gür
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Hasan Kaya, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Umut Aslan
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Türkmen, Ozan Bekar, Berkay Salman, Kutluhan Taşcı
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