İŞTE KIRIKHANSPOR - K.ERCİYESSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırıkhanspor - K.Erciyesspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kırıkhanspor - K.Erciyesspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 11. Haftasında Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırıkhan İlçe
Kırıkhanspor: Ömer Kısa, Okan Aslan, Mustafa Acar, Hasan Demir, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Serkan Çelik, Doğancan Topal
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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K.Erciyesspor: Halil Karataş, Batuhan Taştan, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Göktuğ Berathan Şeker, Yusuf Yücel, Batu Han Hidayetoğlu, Turgay Aydogan, Talha Çoban, Osman Kuş, Cüneyt Turgut
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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Hakem: Erhan Kutlu, M.mithat Levent, İsa Doğanlar, Ömer Faruk Gültekin
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