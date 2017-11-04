KARŞIYAKA - ŞANLIURFASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Karşıyaka - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serdar Akkoçoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Özgür Güler
Teknik Direktör: Halim Okta
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Şanlıurfaspor: Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Ömer Kahveci, Tolgahan Erbay, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Erhan Yılmaz, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Aykut Onar, Mücahit Değermenci, Ozan Bileyci
Maç Detayları - Canlı Anlatım