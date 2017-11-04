PENDİKSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pendikspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Pendik Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Selim Özen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Pendik
Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Mehmet Cinpir, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Emre Okur, Azad Filiz
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Taner Koç, Ersel Aslıyüksek, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Tamer Okuldaş, Ferhat Dalgıç, Bayram Başkan
Maç Detayları - Canlı Anlatım