Pendikspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
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PENDİKSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pendikspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Pendikspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Pendik Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Selim Özen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Pendik

Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Mehmet Cinpir, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Emre Okur, Azad Filiz

Teknik Direktör: Serhat Güller

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Taner Koç, Ersel Aslıyüksek, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Selim Özen, Tamer Okuldaş, Ferhat Dalgıç, Bayram Başkan

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