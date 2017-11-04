MENEMEN BEL. - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Menemen Bel. - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Menemen Bel. - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Emre Can Dönmez, Furkan Aydemir
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Özgün Karakoçlu, Cengizhan Öztürk, Safa Yılmaz
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