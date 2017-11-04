İşte Ümraniyespor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 11. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 11. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Boza Jean Armel Drole, Burak Öğür, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Hakem: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Selahattin Altay, Murat Özcan

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