Elazığspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 11. haftasında Elazığspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

268 Okunma

Elazığspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 11. haftasında Elazığspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör:

Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Serhan Yılmaz, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Harun Enes Nural

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Çağatay Şahan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Ergün

﻿

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
"Elazığspor'un gücünün farkındayız"
Elazığspor'da yol ayrımı!
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 11. hafta programı
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿