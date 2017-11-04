ELAZIĞSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 11. haftasında Elazığspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör:
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Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Serhan Yılmaz, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Harun Enes Nural
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
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Hakem: Çağatay Şahan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Ergün
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