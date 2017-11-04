ARSİNSPOR - DÜZYURTSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Arsinspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Arsinspor - Düzyurtspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 11. Haftasında Arsin İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Arsin İlçe
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Ahmet Özkal, Enes Yılmaz, Miraç Çakmak, Şefik Koz, Serkan Demirezen, Mesut Yaylı, Emrah Şahinçiftçi, Yiğit Kabasoğlu
Teknik Direktör: Ahmet Başaran
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Düzyurtspor: Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Mustafa Eskihellaç, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Serkan Osma, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Hakem: Murat Türkoğlu, Aydın Şengül, Ozan Andaç Göral, Adem Korkmaz
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