Arsinspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARSİNSPOR - DÜZYURTSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Arsinspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Arsinspor ile Düzyurtspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

194 Okunma

Arsinspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Arsinspor - Düzyurtspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 11. Haftasında Arsin İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Arsin İlçe

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Ahmet Özkal, Enes Yılmaz, Miraç Çakmak, Şefik Koz, Serkan Demirezen, Mesut Yaylı, Emrah Şahinçiftçi, Yiğit Kabasoğlu

Teknik Direktör: Ahmet Başaran

Düzyurtspor: Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Mustafa Eskihellaç, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Serkan Osma, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Murat Türkoğlu, Aydın Şengül, Ozan Andaç Göral, Adem Korkmaz

﻿

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Cizrespor 1 - Arsinspor 2
İşte Cizrespor - Arsinspor maçında ilk 11'ler
Düzyurtspor 2 - Aydınspor 1923 0
Düzyurtspor - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿