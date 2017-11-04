MESUT BAKKAL: BUNA HAKLARI YOK!

Gençlerbirliği teknik direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'a 5-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi. İlk yarıda erken yedikleri gollerin planlarını bozduğunu belirten tecrübeli hoca, "İkinci yarıda 'Disiplini bozmayalım' dedim ama olmadı. Disiplinden koptuk. Bir takımın buna hakkı yok" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımının Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



İki ekip arasında belli farklılıklar olduğunu söyleyen Bakkal, "Bunu söylerken, 'benim takımım kötü' demiyorum. Atmosfer, oyuncu kalitesi skoru belirliyor. Yediğimiz erken bir gol var. Bu golden sonra toparlandık, ilk 30 dakika başa baş bir oyun. Bizi yıkan, ilk yarının sonunda gol. Bu golü yan toptan yedik. Burada bireysel bir hata var. O topu çıkacaksın alacaksın. Kaliteli oyuncular bu tip durumlarda olayı çözüyorlar. Malatya maçında mutsuzdum ama bu maçın ilk devresinden mutluydum. Devre arasında oyuncularıma bu oyun disiplininde devam edeceğiz dedim" dedi.



"BAZEN KAYBETMEK İYİ OLUYOR, YERİNİZİ GÖRMÜŞ OLUYORSUNUZ"



Kaybetmenin bazı dönemlerde yararlı olduğunu belirten Mesut Bakkal, "Kaybedince bazı şeyleri görüyorsunuz, iyi oluyor. Yenilirsiniz ama mücadele etmeme lüksümüz yok. Buradan çıkaracağımız dersler var, Malatya maçında daha fazla üzülmüştüm. Bazı zamanlarda yerinizi bilmek daha iyi oluyor. Buradan ders çıkaracağız, lig süresi gittikçe daralıyor. 3 maç oynayacağız içeride. Genç bir takımız. 24 yaş ortalamamız var. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenebildiğimize göre, biz bunu yapabiliyoruz diyoruz" diye konuştu.



"BİZİM TAKIMIN KİMİ, NE ZAMAN YENECEĞİ HİÇ BELLİ OLMAZ"



Golü erken yemenin kendilerini çok etkilediğini yineleyen Bakkal, şunları söyledi:



"İlk gol bizi demoralize etti ama buna rağmen oyunu dengeledik. Diğer maçlardaki oyuna baktığımızda daha disiplinli oynadık. Bizim takımın bunlara alışık olması gerekiyor. Bu takımın ne yapacağı, kimi yeneceği hiç belli olmaz."



Bakkal kendisinin son dönemdeki performansı ile ilgili gelen bir soruya ise, "Ben bugün Galatasaray'dan puan alsam iyi hoca olacaktım. Beşiktaş'ı ve Medipol Başakşehir'i yenince göklere çıkardılar. Bu olmaz" dedi.