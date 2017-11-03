GALATASARAY 5 - GENÇLERBİRLİĞİ 1

Galatasaray 5 - Gençlerbirliği 1
Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque (56' Iasmin Latovlevici), Serdar Aziz, Jason Denayer, Fernando Reges (53' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Tolga Ciğerci (82' Koray Günter), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye (46' Marko Milinkovic), Serdar Özkan (41' Murat Duruer), Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (63' Kamal Issah), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek
Goller: DK 7: Mariano Filho (Galatasaray), DK 42: Maicon Roque (Galatasaray), DK 46: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 50: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 81: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 84: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 42: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 62: Murat Duruer (Gençlerbirliği), DK 67: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 72: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 81: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 88: Serdar Aziz (Galatasaray)
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