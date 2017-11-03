Galatasaray 5 - Gençlerbirliği 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 5 - GENÇLERBİRLİĞİ 1

Galatasaray 5 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.

505 Okunma

Galatasaray 5 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque (56' Iasmin Latovlevici), Serdar Aziz, Jason Denayer, Fernando Reges (53' Selçuk İnan), Younes Belhanda, Tolga Ciğerci (82' Koray Günter), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Igor Tudor

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye (46' Marko Milinkovic), Serdar Özkan (41' Murat Duruer), Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (63' Kamal Issah), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

Goller: DK 7: Mariano Filho (Galatasaray), DK 42: Maicon Roque (Galatasaray), DK 46: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 50: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 81: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 84: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 42: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 62: Murat Duruer (Gençlerbirliği), DK 67: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 72: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 81: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 88: Serdar Aziz (Galatasaray)

﻿

Galatasaray - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
Sofianne Feghouli ve Olcay Şahan'a üç maç ceza
1
Ankara sporunun geleceği belirsiz!
Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. randevuda
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿