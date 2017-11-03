GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2 - MANİSASPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 2 - Manisaspor 0
TFF 1.Lig 11. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (60' Nathan Kabasele), Okan Derici (66' Samican Keskin), Pierre Webo (90' Özgürcan Özcan), Mehmet Erdem Uğurlu, Ermin Zec
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berkay Samancı (76' Fahri Akyol), Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı (66' Metin Yüksel), Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Daniel Dimov, Bilal Sebaihi, Slavko Perovic, Axel Meye, Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Hakem: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki, Burak Taşkınsoy
Goller: DK 51: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 77: Nathan Kabasele (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 13: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 41: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 48: Murat Ceylan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 55: Okan Derici (Gazişehir Gaziantep FK), DK 61: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 90: Metin Yüksel (Manisaspor)