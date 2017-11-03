GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Vedat Murıç, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Serdar Özkan, Dıalo Samba Guıdıleye
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek
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