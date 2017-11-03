Galatasaray - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer

Teknik Direktör: Igor Tudor

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Vedat Murıç, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Serdar Özkan, Dıalo Samba Guıdıleye

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek

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