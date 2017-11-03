GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Ermın Zec, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Hakem: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki, Burak Taşkınsoy
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