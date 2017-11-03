Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 11. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Ermın Zec, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki, Burak Taşkınsoy

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