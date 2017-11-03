SÜPER LİGDE BAŞKENT DERBİSİ HEYECANI

Yenimahalle, Polatlı karşısında

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bu hafta başkent derbisi heyecanı yaşanacak. Ligin şampiyonluk adaylarından biri olan Yenimahalle, bu sezon süper lige yükselen ve yaptığı flaş transferlerle iddialı bir ekip kuran Polatlı Belediyesporla, THF Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Yenimahalle rotayı zirveye çevirdi

Ligde topladığı 10 puanla 3'üncü sırada yer alan Yenimahalle Belediyespor' da tüm gözler Cumartesi (bugün) oynanacak olan derbiye çevrildi. Hafta başında oynadığı Mudanya karşılaşmasından, etkili bir oyunla 44-30 galip ayrılan mavi beyazlılar moral depoladı.

Derbi öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başlayan Yenimahalle Belediyespor'da, sakatlığı devam eden Sabiha dışında cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

4 Kasım Cumartesi günü, saat: 15.00'de THF Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü hakem ikilisi yönetecek. Heyecan dozu oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadelenin sonucu, hentbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Göze hoş gelen hentbol oynamak istiyoruz

Maç öncesi görüşlerini dile getiren Yenimahalle Belediyespor teknik direktörü Serdar Eler, karşılaşmanın tempolu ve seyir zevki yüksek geçmesini beklediğini belirtti. Eler," Rakibimiz lige yeni çıkmasına rağmen güçlü bir kadro kurdu, kaliteli oyuncuları var. İyi hazırlandık, tempolu ve seyir zevki yüksek bir maç geçmesini bekliyoruz. Önceliğimiz her zaman göze hoş gelen hentbol oynamak. Ankara'da ki tüm hentbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.