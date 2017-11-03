HALKBANK, BEYLİKDÜZÜ'NE KARŞI

Halkbank, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 6.haftasında Ankara’da Kamberoğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı konuk edecek. Yarın (4 Kasım, Cumartesi) Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.

Müsabaka öncesinde Halkbank 7.65 puanla 7., rakip Beylikdüzü 5 puanla 10. Sırada yer alıyorlar.

Son iki maçını kazanarak yükselişe geçen başkent ekibinde hedef üçüncü galibiyeti alarak seriyi devam ettirmek.

Halkbank Bayan Voleybol Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel takımın yükselişe geçtiğini belirterek hafta sonunda üç puan beklediklerini söyledi. Gürbüzsel, Çanakkale deplasmanından gelir gelmez bu zorlu puan mücadelesinin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Amacımız galibiyet. Oyuncularımızın sahada ellerinden geleni yapacağına inancım sonsuz. İyi oyun ve üç puanla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftarımızın da bizi tamamlamasını bekliyoruz” diye konuştu.