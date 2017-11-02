AYKUT KOCAMAN'A YÖNETİMDEN GÜVENOYU

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Metin Doğan, teknik direktör Aykut Kocaman'a güvendiklerini söyledi.

Metin Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 10. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde oldukları ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın eleştirilmesinin sorulması üzerine Doğan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin kurumsal bir yapısı var. Aykut Kocaman'la sezon büyük ümitlerle başladı. Aykut hocamıza güvencimiz, inancımız devam ediyor. Şansızlık neticesinde Kayserispor karşısında son saniyede gol yedik. Aykut hoca, süreç vermişti. Bu süreç içinde doğru gidiyor ama bazı şansızlıklar, etkenler yakamızı bırakmıyor. Hocamıza inanıyoruz. Camiamız ve taraftarımız kenetlenerek kupada ve ligde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Hocamızla hiçbir problemimiz yok."

Hakkari'de şehit düşen askerler için başsağlığı dileyen Doğan, kupada Adana Demirspor'la eşleşmeleriyle ilgiliyse, "Adana Demirspor, Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi. Saygı duyduğumuz bir takım. Fenerbahçe olarak hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedefler hep kupalardır. İnşallah Adana Demirspor karşısında oynayacağımız turu istediğimiz neticeyle geçeriz. Finale kalıp kupayı alma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

İzgioğlu: "Fenerbahçe'yi eleyeceğiz"

TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un başkanvekili Mustafa İzgioğlu, kupada Fenerbahçe'yi eleyeceklerine inandıklarını dile getirdi.

İzgioğlu, iyi bir kura çektiklerini aktararak, "Fenerbahçe'nin çıkması bizim açımızdan iyi oldu. Adana Demirspor iyi bir takım. İyi bir tur olacağını düşünüyorum. Kupada Fenerbahçe'yi eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu başaracağız. Stadımız da her zaman dolu oluyor. İki takım için hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.