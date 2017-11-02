SOFİANNE FEGHOULİ VE OLCAY ŞAHAN'A ÜÇ MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan ile Galatasaray'ın futbolcusu Sofiane Feghouli'ye üçer maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Olcay Şahan ile Feghouli'nin üçer maç men cezası almasını kararlaştırdı. Her iki oyuncu, ayrıca 13'er bin lira para cezası aldı.

Aynı maçta kırmızı kart gören ve ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı oyuncu Papa Alioune Ndiaye'ye ise disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar verildi.

Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 30 bin lira para cezası aldı.

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bordo-mavili takımın ev sahibi olarak yapacağı karşılaşmada Doğu Alt J, Kuzey Kale Arkası Alt J ve Güney Kale Arkası Alt J bloklarındaki seyircilerinin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blokesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 115 bin lira para ile cezalandırıldı.

Kurul, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takımın bir sonraki ev sahibi olacağı karşılaşmada Okul Açık Tribün üst C, D, E ve F ile Okul Açık Tribün Alt K, L, M, N bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi.

Antalyasporlu oyuncu Sandro Raniere Guimaraes, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Gençlerbirliği'nin Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören başkent ekibinin oyuncusu Zeki Yavru'nun ise 3 resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

PFDK, TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Grandmedical Manisaspor'a 7 bin 500'er lira para cezası verirken, Elazığspor'un oyuncusu Kadir Bekmezci'yi de rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırdı.