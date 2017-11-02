FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN FARKLI ZAFER

THY EuroLeague'in 5. haftasında Valencia Basket'i 79-66 yenen Fenerbahçe Doğuş iç sahadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'in son şampiyonu şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, son saniye üçlüğüyle kaybettiği Panathinaikos maçının yaralarını Valencia Basket karşısında sardı.

İspanyol rakibi karşısında ilk çeyreği 22-20 önde kapatan Sarı Lacivertliler ikinci çeyrekten itibaren parkede hakimiyeti ele aldı ve sert savunmasıyla farkın bir daha 5 sayının altına inmediği maçı 13 sayı farkla kazanarak 5. maçında 3. galibiyetini aldı: 79-66

Fenerbahçe Doğuş'ta 5 oyuncu çift hanelerde skor üretirken, 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynayan Jan Vesely gecenin yıldızı oldu.

Maçın özeti

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-3 önde tamamladı. Datome ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Vesely ile boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli ekip, 6.dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Valencia, Martinez ile basketler bulsa da Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Guduric ve Wanamaker'ın kaydettiği sayılarla 15. dakikayı 31-22 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 38-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. Thompson ve Nunnally ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 45-38 önde geçti. Datome ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 57-49 önde bitirdi.

Final periyodunda hücumda Doornekamp ve San Emeterio ikilisiyle etkili olan Valencia, 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 62-57. Vesely ile pota altından sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, 38. dakikada farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 72-62. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-66 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 11, Guduric 4, Datome 16, Melli 5, Vesely 11, Melih Mahmutoğlu 2, Sloukas 10, Nunnally 13, Thompson 7

Valencia: Vives 3, Green 4, Doornekamp 8, Thomas 5, Dubljevic 8, Van Rossom 10, Rudez 2, Martinez 3, San Emeterio 11, Pleiss 10, Abalde 2

1. Periyot: 20-18

Devre: 38-30

3. Periyot: 57-49