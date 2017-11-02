Medipol Başakşehir-Hoffenheim maçından notlar
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-HOFFENHEİM MAÇINDAN NOTLAR

Medipol Başakşehir-Hoffenheim maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Almanya'nın Hoffenheim takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rakiplerine deplasmanda yenildikleri maçın ilk 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.

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Avcı, sakatlığı bulunan Mehmet Batdal ile ilk 11'de olduğu açıklanan ancak maç öncesindeki ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Attamah'ın yerine, Napoleoni ve Alparslan Erdem'i sahaya sürdü.

Müsabakada kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Alparslan Erdem, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Napoleoni, forvette ise Mevlüt Erdinç görev yaptı.

Volkan Babacan, Visca, Mossoro, Elia, Uğur Uçar ve Okan Saraçoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Önemli isimler kadroda yok

Medipol Başakşehir'de takımın birçok önemli ismi kadroda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Manuel Da Costa ve Mehmet Batdal, kadroya alınmadı.

Avcı'nın ideal 11'inde yer alan Volkan Babacan, Visca, Mossoro ve Elia da yedek kulübesinde şans bekledi.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

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