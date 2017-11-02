BAŞAKŞEHİR, YABANCI SERMAYEYE SATILIYOR MU?

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ "Kulübü satmamız söz konusu değil. Ancak 1-2 yıla kadar yabancı sermayeyle ortak olabiliriz" açıklamasını yaptı.
''Caner Erkin'e verilen ceza fazla''
Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayla ilgili soruya da yanıt veren Gümüşdağ "Cezayı fazla buluyorum. Bir talimat değişikliğiyle bu işi bu şekilde düzenlemekle, bundan sonra cezalandırılması yönünde gitmekle bazen adaleti sağlayabilirsiniz, bazen sağlayamazsınız. Çünkü iki oyuncu arasında bile karşılıklı bir münakaşa olduğunda, buna ağız hareketine bakarak ceza vermek çok adil olmaz. Zaten hakem bırakın küfrü, herhangi bir tavrı bile kartla cezalandırabiliyor. Bunun dışında PFDK'ya da sevk edilebiliyor. Bence buradaki kural değişikliği biraz ani oldu. Ben Caner'in yaptığını kesinlikle onaylamıyorum ve doğru bulmuyorum. Caner'e verilen cezayı da doğru bulmuyorum. Bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.TFF'nin bu konuyu bir kez daha ele alacağını düşünüyorum."
"VAR Sistemi Türk futbolunun olmazsa olmazıdır''
Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) konusuyla ilgili olarak ise "VAR Sistemi Türk futbolunun olmazsa olmazıdır. Teknolojiye uzak kalamayız. Teknoloji bu kadar hayatımıza girmişken onu elimizin tersiyle itemeyiz. Teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Her hafta hakem hatalarını gündeme taşıyan bu kötü gündemden uzaklaşmamız lazım. Artık futbolun taktiklerini konuşmamız lazım. Devre arasına yetişmesi için uğraşıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Ocak ayına yetişirse iyi olur. Ama önümüzdeki sezona VAR'la başlayacağımız kesin" diye konuştu.