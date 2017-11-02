BAŞAKŞEHİR, YABANCI SERMAYEYE SATILIYOR MU?

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ "Kulübü satmamız söz konusu değil. Ancak 1-2 yıla kadar yabancı sermayeyle ortak olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ "Dünya çok globalleşti. Dünyada farklı farklı kulüpler, farklı farklı şirketlerle evlilikler var. Biz bir akademi yatırımı yapıyoruz şu anda, 1 ay içinde başlıyoruz. Belki bu Türkiye'nin en iyi futbol akademisi olacak. Hatta dünyada ilk 5'in içinde olacağını düşünüyorum. Dünyadaki bütün örneklerini gezdim. Dolayısıyla çıtayı çok yukarı koyduk. Biz Başakşehir olarak sadece yarışmacı olamayız. Hem üreteceğiz hem de yarışacağız. Kolej takımı ruhundan hiç uzaklaşmayacağız. Ancak bu kadar globalleşen bir dünyada 'Ben yurtdışıyla bir ilişki içinde olmam, olursam bir sıkıntı olur mu?' algısından uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü biz uzun vadede mutlaka bir yabancı ortaklığa sıcak bakarız. Satılma değil de, ortaklık şeklinde olur. Yani 'Kulübü nasıl daha büyütürüz, geliştiririz?' Buna bakıyoruz. Bu karşılıklı bir kulüp olur, karşılıklı oyuncu kiralama, alış-veriş, yetiştirme olur. Bunların çok ayakları var. Yani kulübü satmak değil, kulüple yabancı bir şirketle ortaklık ve evlilik olabilir. Çünkü burası bir şirket. Dolayısıyla 'Uluslararası arenada tecrübemizi asıl artırırız' konusuna her zaman açığız. Bu tür bir evlilikle ilgili 1-2 yıl içinde bir gelişme olabilir. Neden olmasın? Böyle şeylere açığız. Geçmişte de görüştük yakın zamanda da bir Çin şirketiyle de görüştük. Sadece ortaklığa sıcak bakarız. Bu kulüp Başakşehir İlçesi'nin kulübü. Burada taraftarımız her geçen gün çoğalıyor. En kötü 6-7 bin taraftara oynuyoruz ve bu sahiplenme başladı. Başarı oldukça ileriye doğru bu gidiyor" ifadelerini kullandı.

''Caner Erkin'e verilen ceza fazla''

Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayla ilgili soruya da yanıt veren Gümüşdağ "Cezayı fazla buluyorum. Bir talimat değişikliğiyle bu işi bu şekilde düzenlemekle, bundan sonra cezalandırılması yönünde gitmekle bazen adaleti sağlayabilirsiniz, bazen sağlayamazsınız. Çünkü iki oyuncu arasında bile karşılıklı bir münakaşa olduğunda, buna ağız hareketine bakarak ceza vermek çok adil olmaz. Zaten hakem bırakın küfrü, herhangi bir tavrı bile kartla cezalandırabiliyor. Bunun dışında PFDK'ya da sevk edilebiliyor. Bence buradaki kural değişikliği biraz ani oldu. Ben Caner'in yaptığını kesinlikle onaylamıyorum ve doğru bulmuyorum. Caner'e verilen cezayı da doğru bulmuyorum. Bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.TFF'nin bu konuyu bir kez daha ele alacağını düşünüyorum."

"VAR Sistemi Türk futbolunun olmazsa olmazıdır''

Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) konusuyla ilgili olarak ise "VAR Sistemi Türk futbolunun olmazsa olmazıdır. Teknolojiye uzak kalamayız. Teknoloji bu kadar hayatımıza girmişken onu elimizin tersiyle itemeyiz. Teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Her hafta hakem hatalarını gündeme taşıyan bu kötü gündemden uzaklaşmamız lazım. Artık futbolun taktiklerini konuşmamız lazım. Devre arasına yetişmesi için uğraşıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Ocak ayına yetişirse iyi olur. Ama önümüzdeki sezona VAR'la başlayacağımız kesin" diye konuştu.