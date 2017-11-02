ANKARA SPORUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ!

Tarihi 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı için geri sayım başladı. Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün ilk yarı maçları için yıl sonuna kadar yıkımı ertelenen statla ilgili Habertürk Ankara çok önemli tespitlerde bulundu. Spor kamuoyu, "Ankara sporu için büyük önemi olan 19 Mayıs Stadı'nda yıkım öncesi hangi önlemler alındı? sorusuna cevap arıyor.



Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne verilen süre doluyor. Tarihi 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı için net tarih açıklanmasa da geri sayım başladı. Bugüne kadar konu ile ilgili hiçbir kurum ve kuruluşunun net bir açıklaması, yol haritası olmaması endişe yaratmaya devam ediyor. Habetürk Ankara, bu hafta konuya Ankara Kalesi'nden bakıp, Başkent Ankara sporu için son derece büyük önem arz eden alan ile ilgili önemli tespitler yaptı, stadın yıkımı ile yaşanacak sorunları araştırdı.



ÇOK GEÇ KALINDI

Son yıllarda spora Cumhuriyet tarihinin tesis noktasında en büyük yatırımı yapıldı. Ankara bu pastadan, iddiasına ve konumuna yakışır payı alamadı. Hele stat konusu Ankara'ya reva görülen en büyük talihsizlik oldu. Ülkenin dört bir yanına modern statlar inşa edilirken, Ankara'nın hala stadına ne zaman kavuşacağı belli değil. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İstanbul'da yapılan "Spor Zirvesi" çalıştayında Ankara'nın stat problemi ile ilgili net bir karar verip, "Sorununu çözün" dedi. Bu direktif üzerine dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç harekete geçti. Önce stat yeri netleşti. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılarak, yeni stadın bu alana yapılması kararı alındı. Stadın altındaki amatör kulüplere tebligat yapıldı. En az 60 yıldır burada bulunan 50 kulüpten yerlerini boşaltmaları, ardından da Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerine 2017-2018 sezonunda maçlarını oynayacakları stat bulmaları istendi.

TEPKİ GELDİ

Ankaragücü, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşerek Yenikent Osmanlı Stadı'nda maçlarını oynamaya karar verdi. Gençlerbirliği'ne Ostim Stadı gösterildi. Gençlerbirliği, Süper Lig maçları için çok ciddi eksiklikleri bulunan Ostim Stadı'na sıcak bakmadı. Eskişehir ve Konya'da maçlarını oynamak için çalışmalar başladı. Taraftarlardan buna çok büyük tepki geldi. Türk futboluna ve Gençlerbirliği'ne bir ömür veren rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği bir sezonda kırmızı-siyahlı kulübe reva görünenlere camia isyan etti. Tam bu sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Akif Çağatay Kılıç görevi Osman Aşkın Bak'a bıraktı. Gençlerbirliği camiası, Ankara spor medyası ve diğer unsurların devreye girmesiyle 19 Mayıs Stadı'nın yıkım işi 6 ay ertelendi. Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün ilk yarı maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynaması kararlaştırıldı.

SIKINTI GÜNDEMDE

Stat açıklanan tarihte yıkılırsa sıkıntı yine gündemde. Gençlerbirliği ve Ankaragücü maçlarını nerede oynayacak? Eryaman'daki stadın Şubat 2018 'de devreye gireceği söyleniyor. Eryaman Stadı'nda şubat ayında resmi bir futbol müsabakasının oynanacağı ihtimali çok zor görünüyor.

SORUN SADECE İKİ KULÜP MÜ?

Stadın yıkım konusu sadece Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ni ilgilendiriyor gibi çok yanlış bir algı oluştu. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı esnasında Ankara'da spor durma noktasına gelecek. Bu konuda ciddi hiçbir önlem alınmadı. Stadın yıkılarak yerine yeni stat yapılması sırasında çok büyük sorunlar yaşanacak. İnşaat çalışması süresince spor faaliyetlerinin aksamaması mümkün değil. Amatör futbol hariç hiçbir branş için resmi bir tebligat yapılmadı. 19 Mayıs Spor Kompleksi , Başkent Ankara'nın 80 yıllık spor hafızasıdır. Bu şehir spora dair her şeyi bu alanda gördü ve öğrendi. Günde alana binler, 10 binler, hafta sonları 20 binler, üç büyüklerin maçı olduğu zaman 30 bin, 40 bin kişi girer, çıkar.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Bunca sporcu, bunca, branş, bunca faaliyetin aksamaması için aşağıda sıralanan birimler için alınan önlemlerin neler olduğu sorusu cevaplanmadı.

Komplekse adımınızı attığınız zaman 19 Mayıs Stadı'nın dört bir yanı tesis, salon, idari binalarla çevrili. Stada en uzak mesafe 50 ile 30 metre arasında. Bu şartlarda iş güvenliği yasası izin verip, inşaat ve spor faaliyetleri birlikte nasıl yürüyecek? İşte stadı çepeçevre saran unsurlar:

1-Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binası ve Sicil Lisans Binası

2-Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Tesisleri

3-Yıldırak Daş Kapalı Tenis Kortu

4-Cemal Alpman Cinnastik Salonu

5-İsmet Iraz Tekvondo Salonu

6-Şefik Tetik Boks Salonu

7-Sporcu, Eğitim Sağlık ve Araştırma Kamp Eğitim Merkezi (SESAM)

8-Arif Nusret Say Halter Salonu

8-Judo Spor Salonu

9-Yaşar Doğu Güreş Spor Salonu

10-Ziya Ozan Yüzme Havuzu

11-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Yemekhanesi (Satranç Müsabakasıda yapılır)

12-Eğitim ve Seminer Salonu (Satranç Müsabakalarına tahsis edilir)

13-Havalı Silahlar Atıcılık Poligonu

14-Ali Naili Moran Atletizm Tesisleri

15-Ankara Tenis Kortu (ATK)

16-Eskrim Tesisi

17-Senttetik Antrenman Sahası

18-Ankara Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) İdari Binası ve Futbol İl Temsilciliği

19-Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (FFHGD) Ankara Şubesi İdari Binası

20-1 Nolu Sentetik Futbol Sahası

21-2 Nolu Sentetik Futbol Sahası

22-Ankara 19 Mayıs Stadı altındaki odalarda 50 spor kulübü bu mekanları, soyunma odası, kulüp lokali ve 350 takımına hizmet için kullanılır.

23-Atatürk Spor Salonu

Stat yıkıldığında yukarıda saydığımız branşların sporcu ve antrenörü, taraftarı, çalışanı bu alana nasıl girip çıkacak?

İnşaat alanına 25 metre, bilemediniz en fazla 50 metre mesafede olan spor salonlarında iş güvenliği nasıl sağlanacak?