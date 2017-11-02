Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. randevuda
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GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 93. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 93. kez karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 93. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-kırmızılılar 50, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray’ın 156 golüne, Gençlerbirliği 99 golle yanıt verdi.

Galatasaray, geçen sezonki maçları Ankara’da 1-0, İstanbul’da da 3-2’lik skorlarla kazandı.

- Gençlerbirliği 8 maçtır kazanamıyor

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 8 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.

Taraflar arasında bu süre içinde yapılan maçlardan 5’ini kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

- İstanbul’daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 31-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan maçların 8’i de berabere sonuçlandı.

İstanbul’daki maçlarda sarı-kırmızılılar, 90 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 43 golle karşılık verebildi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0’lık sonuçla elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve 2015-2016’da 4-1’lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.

- Son 10 maç

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon                         Maç                 Sonuç
2012-2013  Gençlerbirliği-Galatasaray 3 - 3
                   Galatasaray-Gençlerbirliği 0 - 1
2013-2014  Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
                   Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 2
2014-2015  Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
                   Galatasaray-Gençlerbirliği 1 - 0
2015-2016  Galatasaray-Gençlerbirliği 4 - 1
                   Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
2016-2017  Gençlerbirliği-Galatasaray 0 - 1
                   Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 2
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