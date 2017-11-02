Özer Hurmacı'ya 6 ay men
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ÖZER HURMACI'YA 6 AY MEN

Özer Hurmacı'ya 6 ay men

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar verildiğini duyurdu.

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Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, oyuncu tarafından talep edilen 6,4 milyon lira fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Özer Hurmacı'nın 24 Ağustos 2016 tarihinde kulübe ulaşan ihtarname ile 31 Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüp, daha sonra Özer Hurmacı'nın sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.

Özer Hurmacı, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giymiş, bu sezon başında da Osmanlıspor ile anlaşmıştı.

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