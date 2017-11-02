Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

2928 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. tur maçlarının kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra, geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Eşleşmeler

Kura çekimi sonucunda 5. tur eşleşmeleri şöyle oluştu:

Kasımpaşa-Boluspor

Adanaspor-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor

Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor-Eyüpspor

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir

Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor

Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Bucaspor

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Galatasaray-Sivas Belediyespor

Kars 36 Spor-Gençlerbirliği

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

ETİKETLER #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gençlerbirliği #Göztepe #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Osmanlıspor #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Giresunspor #Altınordu #MKE Ankaragücü #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantepspor #Gazişehir Gaziantep FK #İstanbulspor #Manisaspor #Samsunspor #Ümraniyespor #Afjet Afyonspor #Amed Sportif #Bodrum Bel. #Bucaspor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Hatayspor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #Mersin İdmanyurdu #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Sivas Belediyespor #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Altay #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #K.Maraşspor #Karşıyaka #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Niğde Belediyespor #Pendikspor #Sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Kırklarelispor #Silivrispor #Z. Kömürspor #12 Bingölspor #Batman Petrol #Bayburtspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kozan Bel.SK #Manisa BŞB.SK #Ofspor #Orhangazispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Ankara Demirspor #Darıca G.Birliği #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor
Ankaragücü, Ferhat Kiraz'dan yoksun çalıştı
Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
"Taktik açıdan kendi stratejimizi kuracağız"
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Gençlerbirliği, iki minik taraftarını ağırladı
Türk Telekom, rakiplerini tek tek deviriyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿