ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. tur maçlarının kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra, geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Eşleşmeler

Kura çekimi sonucunda 5. tur eşleşmeleri şöyle oluştu:

Kasımpaşa-Boluspor

Adanaspor-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor

Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor-Eyüpspor

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir

Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor

Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Bucaspor

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Galatasaray-Sivas Belediyespor

Kars 36 Spor-Gençlerbirliği

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor