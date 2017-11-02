Ankaragücü, Ferhat Kiraz'dan yoksun çalıştı
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ANKARAGÜCÜ, FERHAT KİRAZ'DAN YOKSUN ÇALIŞTI

Ankaragücü, Ferhat Kiraz'dan yoksun çalıştı

TFF 1.Lig’in 11.haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 15:30'ta Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor.

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TFF 1.Lig’in 11.haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 15:30'ta Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde 5′e 2 top kapma çalışması yaptı. Duran top çalışması yapan oyuncular, son bölümde çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Ferhat Kiraz, antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Abdülkadir Kayalı ve Mehmet Sak takımdan ayrı çalışma yaptı.

MKE Ankaragücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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