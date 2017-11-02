ÇALIMBAY: TAŞLAR YERİNE OTURUYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un şampiyon olmaması için bir nedenin bulunmadığını belirterek, "Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Trabzonspor'un aslında çok büyük avantajı var." dedi.

Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'de düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacak camialardan birisi olduğunu, bunun için de iyi bir planlamanın yapılması gerektiğini söyledi.

"Trabzonspor'un şampiyon olmaması için bir neden yok." diyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bir şeyi yapıyorsanız, işinizi baştan kendiniz yapacaksanız. Sezon başı buraya geldiğinizde her şey farklı olur. Oyun sisteminden tutun da oyuncu kadrosu da dahil. Onun için buraya sezon başı geldiğinde kendine hedef koyarsın. Buna göre plan, program yaparsın. Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Trabzonspor'un aslında çok büyük avantajı var. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çok büyük başarılar yaşadı. Başkan Fikret Orman'la beraber başladıktan beri çok güzel şeyler yapıyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılar elde ediyorlar. Şenol hocayı tebrik ediyoruz. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak ama zaman lazım. Krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili yönetimle oturup konuşuruz."

- "Galatasaray maçından daha zor bir maç bizi bekliyor"

Çalımbay, Galatasaray karşısında camia açısından önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Kesinlikle bahar havası, rahatlama yok. Sadece üzerimizdeki bir şey atıldı. Daha işin başındayız. Galatasaray karşılaşmasından daha önemli bir maça çıkacağız. Kayserispor müsabakası, final değerinde, bir dönemeç maçı olacak." diye konuştu.

Gevşemek gibi bir haklarının bulunmadığının altını çizen Çalımbay, "Galatasaray maçını unuttuk o bitti. Kayserispor, bu senenin en disiplinli takımlarından bir tanesi. Çok kaliteli, her an oyunun kaderini değiştirecek bir takım. Galatasaray maçından daha zor bir maç bizi bekliyor. Kolay olmayacağını biliyoruz, bunun başka yolu yok. Takımda sakatlıklar, cezalı oyuncular var ancak her zaman hedef galibiyetle ayrılmak. Galatasaray maçındaki oyunun daha üstüne çıkarak oradan daha iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Yukarıya oynamak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

- Rodallega'ya verilen ceza

Bordo-mavili takımın Kolombiyalı golcü oyuncusu Hugo Rodallega'ya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası verilmesini değerlendiren Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonumuzun bir kere o cezaya çok iyi bakması gerekiyor çünkü durup dururken o hareket olmaz, yapmaz. Rodallega ile baya konuştum, çok üzgün. Neredeyse ağlayacak seviyede. 'Ben galipken durup dururken neden öyle bir şey yapayım. Oyuncu beni tahrik edince istemeyerek olmaması gereken bir hareket yaptım, üzüldüm ama dayanamadım, yapmak zorunda kaldım. Bir anlık bir şey, o olay olmazsa öyle bir şey yapmayacaktım.' dedi. Bence bunu da göz önünde tutup karar vermeleri gerekiyor. Ben nasıl bir kişi olduğunu biliyorum. Kendisini az çok tanıdığım için durup dururken birisine kafa atacak, başka bir şey yapacak karakterde biri değil. Mutlaka orada bir şeyler oldu. Türk insanı her zaman misafirperverdir. O cezanın affedileceğine, indirime gidileceğine inanıyorum. Yaptığından pişman. Dün görüştükten sonra tamamen inandım. Tahrik edeci bir şey vardı ki o hareketi yaptı."

- "Taşlar yerine oturuyor"

Bordo-mavili teknik direktör, takımla çok uğraşmak gerektiğini vurgulayarak, "Bunu da yapacağız. İyi bir yere gelebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yavaş yavaş takıma alıştıkça taşlar yerine oturuyor. Benim en çok beklediğim şey Kayserispor maçı sonrasındaki ara. Milli takıma gitmeyen arkadaşlarla Antalya'da kamp yapacağız. Oynamayan arkadaşlarımızı daha iyi hale getirmek için de önemli bir kamp olacak. Kadromdan çok memnunum. Tek sıkıntım geniş olması. Geniş olduğu için de oynamayan arkadaşları hazır hale getirmek gerekiyor. Hem ligde hem de kupada bu kadroyla en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan 30 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın da milli takıma gideceğini dile getiren Çalımbay, bu futbolcunun burada antrenörüyle görüşmesinin ardından Antalya kampında yer almasını beklediklerini söyledi.

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın da sakat sakat oynadığına dikkati çekerek, "Tam iyileşmeden oynamasını istemiyoruz. Yüzde yüz kampta çalışacak, iyi bir şekilde dönecek." dedi.

- "Eniştem bile takım yapıyor bana"

Trabzon'da herkesin futbolu bildiğini belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Trabzon bambaşka, sanki futbol için yaratılmış bir yer. Dün şehirde gezdim. Anlatıyor arkadaş dinliyorum. Ben ona bir şey diyorum, o bana bir şey diyor. Tabii ki sen mağlup oldun mu gelip 'canım cicim' demeyecek. Biz de tamam deriz, bir şey deriz. Senin 1-2 dakikanı alır. Hem arkadaşını kırmazsın. Trabzon'u çok seviyorum, Rize'de 3 yıl çalıştım orayı da çok seviyorum. Kız kardeşimin eşi Trabzonlu, doktor ama futbolu bilmez. Eniştem bile takım yapıyor bana. Stada 40 bin kişi geliyor. Herkesin kendine göre düşüncesi oluyor ama onlarla yatıp kalkan antrenman yaptıran, onları gören, neler yaşadıklarını bilen biziz. En iyisini yapmaya çalışan biziz ve bu benim işim. Teknik direktör kendine yarayan adamı kenara atar mı? Şunu unutmamak lazım; hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz."

Çalımbay, altyapıya önem verdiklerini vurgulayarak, ilk etapta altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu'ndan kamp için 3-4 oyuncu istediklerini sözlerini ekledi.