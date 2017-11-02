Nadal yılı zirvede bitirmeyi garantiledi
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NADAL YILI ZİRVEDE BİTİRMEYİ GARANTİLEDİ

Nadal yılı zirvede bitirmeyi garantiledi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dünya klasmanında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantiledi.

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dünya klasmanında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da Güney Koreli Hyeon Chung'ı 2-0 yenerek üçüncü tura çıkan 31 yaşındaki Nadal, bu galibiyetle ATP sıralamasında yılı İsviçreli Roger Federer'in önünde tamamlayacak.

Sakatlığının ardından kortlara klasman dokuzuncusu olarak dönen Nadal, bu yıl Fransa ve ABD Açık'ı kazanmış ve grand slamlerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkarmıştı.

Kariyerinde daha önce 2008, 2010 ve 2013 yıllarını zirvede bitiren İspanyol sporcu, puanlama sisteminin devreye girdiği 1973 yılından bu yana yılı ilk sırada kapatan en yaşlı tenisçi oldu.

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