DEVLER LİGİ'NDE REKORLAR HAFTASI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun, gösterdiği üstün performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

İngiltere'den Tottenham ve Manchester City, Fransa'dan Paris-Saint Germain (PSG) ve Almanya'dan Bayern Münih'in son 16 turuna kalmayı garantilediği Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan 16 karşılaşmanın ardından birçok önemli istatistiğe imza atıldı.

- Cenk Tosunlu Beşiktaş rekora doymuyor

Avrupa arenasındaki 200. maçında konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın tek golüne imza atan Cenk Tosun, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez ağları havalandırarak 6 gollü Real Madridli Cristiano Ronaldo ve 5 gollü Tottenhamlı Harry Kane'in ardından gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi.

Cenk Tosun, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundaki toplam gol sayısını ise 5'e çıkararak Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu'nu geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Grupta 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş, Avrupa arenasında iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak bu alandaki kulüp rekorunu da geliştirdi.

- Agüero tarihe geçti

Konuk ettiği Napoli'yi 4-2 yenerek F Grubu'nda 4'te 4 yapan ve liderliğini sürdüren Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, 69'uncu dakikada attığı golle yeni bir rekora imza attı.

Manchester City tarihindeki toplam gol sayısını 178'e çıkaran Agüero, eski İngiliz futbolcu Eric Brook'u geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geldi.

- PSG rekora doymuyor

B Grubu'nda konuk ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 5-0 mağlup ederek 12 puanla üst turu garantileyen PSG, birçok rekora ulaştı.

Maçta 3 gol atan Fransız Layvin Kurzawa, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti. Karşılaşmada bir kez ağları sarsan yıldız oyuncu Neymar ise Kaka (30), Rivaldo (27), Giovane Elber ve Mario Jardel'in (25) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına ulaşan beşinci Brezilyalı oldu.

Rakip ağlara 17 gol bırakan ve henüz kalesinde gol görmeyen Fransa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maç sonunda en çok gol atan ve en iyi averaja sahip takım olarak dikkati çekti. Önceki rekor, 1998-1999 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maçta 16 gol atan ve kalesinde 7 gole izin veren Manchester United'a aitti.

- Real Madrid'in en farklı yenilgisi

Son 4 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 3 kez zaferle ayrılan Real Madrid, Tottenham deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle taraftarını üzerken, 9 yıl sonra grup aşamasındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Eflatun-beyazlılar, son olarak 2008'in kasım ayında Şampiyonlar Ligi grup maçında Juventus'a 2-0 kaybetmişti.

- Manchester United'ın bileği bükülmüyor

Konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup eden Manchester United, A Grubu'nda 4'te 4 yaparak üst tura kalmak adına önemli bir avantajı ele geçirirken, yenilmezlik serisini sürdürdü.

İngiltere temsilcisi, tüm organizasyonlar ele alındığında iç sahadaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkararak 1998 ile 2000 yılları arasında Premier Lig'deki 38 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

Üçüncü hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç kaleci unvanını alan Benfica'nın 18 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar, bu haftaki karşılaşmada ise iki yeni rekora daha imza attı.

Manchester Unitedlı Anthony Martial'ın penaltısını kurtaran Belçikalı eldiven, 45'inci dakikada ise şanssız bir şekilde kendi kalesine gol attı. Böylece Svilar, Şampiyonlar Ligi'nde penaltı kurtaran ve kendi kalesine gol atan en genç kaleci oldu.