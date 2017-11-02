Galatasaray'dan taraftara çağrı
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GALATASARAY'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray'dan taraftara çağrı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, sarı-kırmızılı taraftarlara, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile yapacakları maçta stadı doldurma çağrısında bulundu.

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, sarı-kırmızılı taraftarlara, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile yapacakları maçta stadı doldurma çağrısında bulundu.

Narman, taraftar desteğinin önemine değinerek, "Bugün puan tablosunda lidersek, bu camianın bir bütün olarak hareket ederek, kenetlenmesinden kaynaklanıyor. Taraftarımızın, 'yönetim, futbolcu, taraftar' şeklinde başlayan ve 'şampiyonsun Galatasaray' diye biten bir bestesi var. Bugüne kadar taraftarımız hep yanımızda oldu ve onlardan aldığımız güçle ilk sıradayız. Bunun devamı için bütün taraftarımızı yarınki maça çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta ceza alan tribünlerdeki taraftarlar ile müsabakaya gelemeyeceklerden biletlerini başka taraftarlara devretme ricasında bulunan Narman, "Blokları ceza alan taraftarımız da mutlaka devir işlemini gerçekleştirsin, yarın stadımızı her zamanki gibi sarı ve kırmızıyla donatalım." şeklinde görüş belirtti.

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