TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Futbolda TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
3 kasım Cuma:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor: Çağatay Şahan
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
15.30 Denizlispor-Altınordu: Onur Karabaş
5 Kasım Pazar:
13.00 Boluspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu