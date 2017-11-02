Süper Lig'de haftanın hakemleri
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

4 Kasım Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Suat Arslanboğa

14.00 Kayserispor-Trabzonspor: Özgür Yankaya

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

5 Kasım Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.30 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
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