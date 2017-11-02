TFF 1. Lig'de 11. hafta programı
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TFF 1. LİG'DE 11. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 11. hafta programı

Futbolda TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 3 kasım Cuma günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.

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Futbolda TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 3 kasım Cuma günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

4 Kasım Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
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