TFF 1. LİG'DE 11. HAFTA PROGRAMI

Futbolda TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 3 kasım Cuma günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:
3 Kasım Cuma:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)
15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
5 Kasım Pazar:
13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)