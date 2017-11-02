UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta programı
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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4. HAFTA PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta programı

C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in saat 21.00'de Almanya'nın Hoffenheim ekibini ağırlayacağı haftada, I Grubu'nda bulunan Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak. C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in saat 21.00'de Almanya'nın Hoffenheim ekibini ağırlayacağı haftada, I Grubu'nda bulunan Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı konuk edecek. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, Avusturya'nın Salzburg ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 4. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

21.00 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan)

21.00 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.00 Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)

21.00 Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

21.00 AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya)

21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya)

21.00 Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya)

21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova)

23.05 FCSB (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.05 Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.05 Köln (Almanya) - BATE (Belarus)

23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor

23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç)

23.05 Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika)

23.05 Lazio (İtalya) - Nice (Fransa)

23.05 Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya)

23.05 Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya)
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