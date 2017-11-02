Daçka, İtalya'da 4'te 4 yaptı!
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DAÇKA, İTALYA'DA 4'TE 4 YAPTI!

Daçka, İtalya'da 4'te 4 yaptı!

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın FIAT Torino takımını 89-60 yenerek 4'te 4 yaptı.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın FIAT Torino takımını 89-60 yenerek 4'te 4 yaptı.

İtalya'nın Torino kentindeki PalaRuffini Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 31-15 önde geçen Darüşşafaka, soyunma odasına da 48-42 üstün gitti.

Son periyoda 63-46 önde giren Darüşşafaka, müsabakadan 89-60 galip ayrıldı. 

Mücadelenin en skorer ismi, 23 sayıyla Darüşşafaka'dan JaJuan Johnson oldu.

Bu sonuçla Darüşşafaka 4. maçından da galip ayrılırken, FIAT Torino ilk mağlubiyetini yaşadı.

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