DAÇKA, İTALYA'DA 4'TE 4 YAPTI!

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın FIAT Torino takımını 89-60 yenerek 4'te 4 yaptı.
İtalya'nın Torino kentindeki PalaRuffini Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 31-15 önde geçen Darüşşafaka, soyunma odasına da 48-42 üstün gitti.
Son periyoda 63-46 önde giren Darüşşafaka, müsabakadan 89-60 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi, 23 sayıyla Darüşşafaka'dan JaJuan Johnson oldu.
Bu sonuçla Darüşşafaka 4. maçından da galip ayrılırken, FIAT Torino ilk mağlubiyetini yaşadı.