MANCHESTER CİTY GARANTİLEDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City deplasmanda Napoli'yi 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın 21. dakikasında ev sahibi takım Insigne ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada ise konuk takım skoru Otamendi'nin attığı golle eşitledi. Ardından 48'de John Stones, City'i 2-1 öne geçirdi. Napoli 62. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle skora tekrar eşitliği getirdi.
69'da Agüero ve 90'da Sterling maçın skorunu belirledi. Maçı 4-2 kazanan İngiliz ekibi puanını 12'ye yükseltti ve üst tura çıkmayı garantiledi.
Napoli ise 3 puanla 3. sırada kaldı.