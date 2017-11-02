Manchester City garantiledi!
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MANCHESTER CİTY GARANTİLEDİ!

Manchester City garantiledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City deplasmanda Napoli'yi 4-2 mağlup etti. 

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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City deplasmanda Napoli'yi 4-2 mağlup etti. 

Karşılaşmanın 21. dakikasında ev sahibi takım Insigne ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada ise konuk takım skoru Otamendi'nin attığı golle eşitledi. Ardından 48'de John Stones, City'i 2-1 öne geçirdi. Napoli 62. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle skora tekrar eşitliği getirdi. 

69'da Agüero ve 90'da Sterling maçın skorunu belirledi. Maçı 4-2 kazanan İngiliz ekibi puanını 12'ye yükseltti ve üst tura çıkmayı garantiledi. 

Napoli ise 3 puanla 3. sırada kaldı. 

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